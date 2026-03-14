Splat Als ik aan fall damage denk, dan denk ik aan Red Dead Redemption 2, waar ik met paard en al van een klif afgerend was. We hebben het allemaal weleens gehad. Je bent lekker aan het rondrennen in je game of probeert juist van iets weg te rennen. Je bent zo bezig met wat je aan het doen bent, dat je de omgeving uit het oog verliest en voordat je er erg in hebt, val je ergens vanaf en zie je een vorm van een game-overscherm of is je healthbar gehalveerd. Niet handig, maar het gebeurt ons allemaal wel eens. Een andere vorm hiervan is eentje die ik zelf in de Assassin’s Creed-games vaak heb gehad, maar die je in elke game met freerun-elementen wel tegenkomt. Je probeert van de ene naar de andere plek te springen vanuit een hangende positie en grijpt mis, waardoor je ineens als een platte pannenkoek op de grond ligt. Ook bij de Leap of Faith ben ik meer dan eens naast het hooi gevallen om de grond een nieuwe kleur te geven.

Oh, was dit belangrijk? Iets wat we ook allemaal wel eens gedaan hebben, vooral de RPG-spelers onder ons, is per ongeluk een belangrijk item verkopen. Tegenwoordig is dit bij veel games gelukkig geblokkeerd of in een aparte tab van het inventory-scherm gezet, maar voorheen kon je op deze manier zelfs questitems per ongeluk kwijtraken. Helaas zijn deze items vervolgens niet goedkoop om terug te krijgen. Nu ben ik van mezelf een behoorlijke hoarder als het op mijn inventory aankomt. Vaak bereik ik dus ook dat gehate encumberment-niveau. Dit resulteert in dat ik items moet verkopen. Meer dan eens heb ik door dit snel te willen doen per ongeluk een item mee geselecteerd dat ik niet had willen verkopen. Om die reden heb ik nu games waar ik nooit meer iets verkoop als het niet hoeft. Al heeft dit er nu wel voor gezorgd dat mijn inventory van Baldur’s Gate 3 zo ontzettend veel items bevat die mij de game zoveel makkelijker hadden kunnen maken. Maar omdat ik ze bewaard had voor dat ene moment dat ik ze nodig zou hebben, heb ik uiteindelijk de game uit gespeeld zonder ze ooit te gebruiken. Dat is natuurlijk de andere kant van dit euvel.