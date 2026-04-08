Omdat de focus op speelbare hoofdpersonages ligt, vallen personages als Aguilar de Nerha en Thomas Stoddard buiten de boot. Ook Aya heb ik uit de lijst gelaten; simpelweg omdat je haar te kort bestuurt om een goed oordeel te vellen. Met twintig personages op de teller wordt het artikel aan de lange kant, dus daarom splits ik de ranking op in twee delen.

20. Nikolai Orelov Nikolai Orelov is een personage dat fans al in 2010 leerden kennen in de comic Assassin’s Creed: The Fall. Pas zes jaar later kreeg hij met Assassin’s Creed Chronicles: Russia eindelijk zijn eigen game. In de comics was ik al geen fan van hem en de game heeft die mening niet kunnen veranderen. Nikolai is simpelweg te pessimistisch en eerlijk gezegd behoorlijk hypocriet. Hij doodt zonder blikken of blozen Templars en dreigt zelfs hun families uit te moorden, maar wanneer de bolsjewieken de kinderen van de tsaar executeren, is het hem ineens te gortig. Daarnaast bekritiseert hij de Assassins omdat ze te gewelddadig zouden zijn, terwijl hij zelf uiterst bruut te werk gaat. Vanwege deze inconsistenties moet Nikolai Orelov genoegen nemen met de laatste plek in deze lijst.

19. Shao Jun Shao Jun maakte haar debuut in de korte film Assassin's Creed: Embers en kreeg in 2015 haar eigen podium in Assassin's Creed Chronicles: China. Vergeleken met Nikolai Orelov spreekt Shao Jun me een stuk meer aan, al komt ze soms wat naïef en overdreven leergierig over. Haar persoonlijke zoektocht naar wraak kon ik zeker waarderen, maar als personage blijft ze helaas wat vlak. Zelfs in de boeken die na de game verschenen, kreeg haar persoonlijkheid niet de diepgang waar ik op hoopte. Om die reden blijft Shao Jun steken op de negentiende plek.

18. Arbaz Mir Arbaz Mir maakte zijn debuut in de comic Assassin’s Creed: Brahman en kreeg net als Nikolai Orelov in 2016 zijn eigen podium in Assassin’s Creed Chronicles: India. Van de drie Chronicles-protagonisten is hij absoluut mijn favoriet. Meestal is hij een relaxed type dat zelfs in het heetst van de strijd oneliners uit zijn mouw schudt, maar hij kan direct serieus worden als de situatie daarom vraagt. Wat Arbaz interessant maakt, is dat hij niet blindelings de bevelen van de Brotherhood opvolgt; hij doet alleen waar hij zelf achter staat. Toch is hij zeker niet foutloos. Zo liet hij Ranjit Singh sterven terwijl hij hem had kunnen redden, simpelweg omdat hij een enorme afkeer van de man had. Hoewel hij zijn eigen missies met zo min mogelijk bloedvergieten probeert te voltooien, heeft hij er geen moeite mee als anderen het vuile werk opknappen. Deze tegenstrijdigheid levert hem de achttiende plek op.

17. Aveline de Grandpré We maakten kennis met Aveline de Grandpré in Assassin’s Creed III: Liberation. Als de eerste vrouwelijke hoofdrolspeler in de franchise liet ze een positieve indruk op me achter. Qua karakter zit ze goed in elkaar: ze strijdt fel tegen onrecht en probeert altijd het juiste te doen. Keerzijde is dat ze soms ondoordacht en chaotisch te werk gaat, waardoor ze situaties soms eerder verslechtert dan oplost. Toch staat ze boven Orelov, Jun en Mir, en dat heeft alles te maken met haar unieke vaardigheden. Aveline is een meester in vermommingen; ze kan verschillende rollen aannemen om wachters te misleiden of doelwitten te verleiden. Daarnaast is ze uiterst bekwaam met haar zweep, wat haar een heel eigen vechtstijl geeft. Daarom krijgt ze een verdiende zeventiende plek.

16. Basim ibn Ishaq De eerste keer dat we Basim ontmoetten, was in Assassin’s Creed Valhalla, waar hij een sterke ondersteunende rol vervulde. Een jaar later kreeg hij zijn eigen podium in Assassin’s Creed Mirage. Om eerlijk te zijn: ik vond hem in Valhalla een stuk boeiender dan in zijn eigen game. In Valhalla was hij al een volwaardige Master Assassin met een mysterieus aura om zich heen. In Mirage zien we zijn beginjaren als straatjongen en zijn transformatie tot de meestermoordenaar die we al kenden. Vooral in de eerste helft van de game, waarin hij nog niet die volwaardige Assassin is, vond ik hem minder sterk. Hij kwam daar nog onzeker en soms wat afstandelijk over, waardoor ik aanvankelijk geen klik met hem had. Die klik kwam pas later, toen hij meer begon te lijken op de Basim uit Valhalla. Vanwege die moeizame start strandt hij op de zestiende plek.

15. Shay Patrick Cormac In Assassin’s Creed Rogue maakten we kennis met onze Ierse vriend Shay Cormac. Deze 'Assassin-turned-Templar' laat me met een dubbel gevoel achter. Aan de ene kant heb ik een hekel aan hem: hij verraadt de Brotherhood en mist op cruciale momenten het vermogen om kritisch na te denken. Ook zijn gebrek aan zelfreflectie is storend; hij schuift alle schuld op de Assassins af in plaats van zelf de hand in eigen boezem te steken. Aan de andere kant dwingt hij respect af, omdat hij niet blindelings bevelen opvolgt. Hij durft vragen te stellen bij de dubieuze werkwijze van de Brotherhood. Bovendien is hij een uiterst bekwame vechter en een begenadigd zeevaarder (al haalt hij het niet bij Edward Kenway). Die tweestrijd maakt hem interessant, maar meer dan een vijftiende plek zit er niet in.

14. Altaïr Ibn-La'Ahad Altaïr is de 'OG' van de serie. In de eerste Assassin's Creed was hij nog wat arrogant en eendimensionaal. Games zoals Bloodlines en Revelations gaven hem echter de nodige diepgang. In Revelations volg je hem van zijn jonge jaren tot in zijn latere jaren, wat zijn karakter veel menselijker maakt. Ook zijn Arabische accent in de latere games hielp enorm bij de immersie. Dit accent past beter bij zijn achtergrond dan de stem uit het origineel. Altaïr legde de basis voor de Brotherhood en verdient daarom deze veertiende plek.

13. Arno Dorian Sommige critici noemen Arno een 'Temu-versie' van Ezio Auditore. Anderen bestempelen hem simpelweg als een simp, omdat hij alles overhoop haalt voor Élise de la Serre. Persoonlijk vind ik hem echter een sterk personage. Wat me vooral aanspreekt, is zijn groei gedurende de game. In het begin is hij een bijdehante branieschopper die onbezonnen te werk gaat, maar naarmate hij binnen de Brotherhood opklimt, wordt hij serieuzer en strategischer. Wel moet ik de critici ergens gelijk geven: zodra Élise in beeld komt, verliest hij inderdaad zijn verstand. Zijn blindelings vertrouwen in haar zorgt ervoor dat hij op die momenten weer in zijn oude, ondoordachte gewoontes vervalt. Die menselijke zwakte maakt hem interessant, maar houdt hem ook op de dertiende plek.

12. Yasuke Net als een paar andere protagonisten is Yasuke strikt genomen geen Assassin of Hidden One, maar hij is wel een onmisbare bondgenoot van de Brotherhood. Op het gebied van parkour en stealth is hij misschien het minst behendige personage uit de franchise, maar dat compenseert hij ruimschoots met zijn ongekende kracht in directe gevechten. Met zijn katana en naginata in de hand is hij een ware sloopkogel; qua brute kracht is hij misschien wel de sterkste protagonist die we ooit hebben bestuurd. Wat hem voor mij echt interessant maakt, is zijn karakter. Yasuke ademt eergevoel en heeft een diep respect voor de Japanse cultuur en gebruiken. Ik kan het enorm waarderen dat hij down-to-earth is; hij blijft zijn emoties de baas en laat zich niet leiden door blinde wraakgevoelens. Het feit dat we eindelijk als een brute samoerai kunnen spelen, levert hem een welverdiende twaalfde plek op.

11. Haytham Kenway Ubisoft en geheimen gaan zelden hand in hand, maar soms weten ze ons te verrassen. Haytham was zo’n verrassing. Bij de release van Assassin’s Creed III zag niemand aankomen dat we de eerste uren als Haytham Kenway zouden spelen. Ik was destijds compleet verrast. Dat was geen straf, want door zijn intelligentie en dodelijke efficiëntie behoort hij tot de absolute top. Toch heeft Haytham ook minder goede kanten. Hij is een rasechte aristocraat die neerkijkt op de gewone burger. Wel behandelt hij de inheemse bevolking met respect. Daarnaast is hij behoorlijk arrogant. Hij is erg kundig, maar hij hoeft daar niet zo 'cocky' over te doen. Door deze minpunten valt hij net buiten de top tien.