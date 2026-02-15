Om deze reden is men begonnen met aftellen naar 17 februari middels het dagelijks plaatsen van korte teasers die de game showen. Natuurlijk de hoofdpersoon en de combat, maar het meest in het oog springende is de wereld zelf. Want hoewel het zich afspeelt óp (of onder) één eiland, is er aan variatie geen gebrek. En als die je niet overtuigen, komt er sowieso nog minimaal een teaser aan.
Nieuws
Aan variatie hebben we geen gebrek in de teasers van Under the Island
Je speelt het spoedig op elk relevant platform
Door Sil Hendriks
In minder dan twee dagen tijd verschijnt Under the Island op PC, PlayStation, Xbox én Nintendo Switch. En uitgever Top Hat Studios wil natuurlijk dat iedereen deze action-RPG gaat spelen.
