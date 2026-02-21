Het team achter AION Classic heeft besloten om deze informatie de wereld in te brengen op een meer interactieve wijze. Ter ere van de uitrol van update 4.5 organiseerde het een stream waarin het bijna twee uur lang de verbeteringen in beeld bracht. Het is niet sneller dan een lap tekst, maar dit kun je tenminste op de achtergrond aanzetten onder werktijd.
AION Classic heeft wat beter dan patch notes: patch stream
Dan krijg je pas écht alle details
Door Sil Hendriks
22
Wie tegen een softlock of bug aan is gelopen in een spel, dan wel een game heel fanatiek speelt, heeft ze ongetwijfeld wel eens doorgespit: patch notes. Het is een hoop tekst met soms hele relevante informatie, maar het is doorgaans ook echt gortdroge stof. Maar dergelijke informatie kun je niet leuker maken...of toch wel?
