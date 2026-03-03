Deze voegt namelijk de map Hotel toe, welke zoals de naam doet vermoeden je naar een hotel brengt. Sluip door de gangen en bestudeer de gasten om te zien wie een anomaly is en, allicht nog belangrijker, of die vijandig is of niet.

Natuurlijk is dit nog maar het begin. Zoals eerder al gedeeld, zullen maps gaandeweg verder worden uitgebreid om de game beter te balanceren en aan de hand daarvan extra content toe te voegen. Niet enkel dat, maar elke map is onderdeel van iets groters, al missen we nu nog veel te veel stukjes om deze puzzel te kunnen leggen.

Ontwikkelaar Kekdot waarschuwt wel voor deze map, daar deze wat zwaarder is dan Office. Dus als je performance issues hebt in Hotel die je niet in Office had, is het advies om de settings ietwat omlaag te schroeven. Men zal ondertussen proberen de boel verder te optimaliseren om dergelijke compromissen onnodig te maken.