Voor een racegame in een open wereld is het altijd belangrijk hoe de map eruit komt te zien. Je kunt namelijk het wegennetwerk bekijken, maar ook bekijken hoeveel er binnen de stad gebeurt en je zou een indicatie kunnen hebben hoe groot de map is.

In het geval van Forza Horizon 6 laat de map al zien dat er wat verschillen zijn met Mexico van het vijfde deel in de serie. Je ziet dat er een grote stad is met een baai en er is een klein eiland. Er zijn een aantal circuits zichtbaar en in het noorden is een hooggebergte waar sneeuw ligt.

De ontwikkelaars van de game hebben eerder tijdens de Developer Direct van januari aangegeven dat ze een authentiek Japan willen tonen, dat niet lijkt op 'postcard tourism', maar waar ook Japanners zich echt thuis zullen voelen. Of dit zo is, kan natuurlijk niet worden gezegd als je naar een map kijkt.

Wat ook belangrijk is om te zien aan de map, is wat rechtsonderaan de afbeelding is te zien. Seizoenen komen weer terug in Forza Horizon. Ik weet niet wat ik daarvan moet vinden. Ik vond het juist wel fijn dat dit er niet meer was in Mexico, maar het komt nu weer terug. Momenteel kan hier natuurlijk niets over worden gezegd. We gaan pas meemaken hoe dit is als de game uit is. Ik kan alvast niet wachten.