Op 22 mei zullen vijf van die Mega Pokémon zich aandienen met de release van Mega Evolution - Chaos Rising, de volgende uitbreiding voor het kaartspel. Zo heeft The Pokémon Company onthuld. Uiteraard zijn die kaarten de centerpieces van deze collectie en schitteren ze ook op de pakjes. Daardoor weten we al dat Mega Floette, Mega Greninja, Mega Pyroar en Mega Dragalge in de set zitten. De vijfde wordt echter angstvallig stil gehouden, waardoor ondergetekende speculeert dat het Mega Zygarde is.

Buiten de vijf nieuwe Mega Evolution ex-kaarten, zullen er ook vijf reguliere ex-kaarten in deze set zitten, evenals, elf illustraties van zeldzame Pokémon, achttien ultra rare's en zes Pokémon- en Supporterkaarten met een speciale illustratie. Hopelijk heb je dus diepe zakken als je deze set compleet wil krijgen!

Wil jij al vóór 22 mei aan de slag met Chaos Rising? Dat kan door deel te nemen aan speciale pre-release-toernooien die worden gehouden in het kader van Play! Pokémon vanaf 9 mei. Of je logt vanaf 21 mei in op Pokémon TCG Live in de hoop de kaarten digitaal te scoren.