Want de originele Creative Director van Assassin's Creed Hexe, Clint Hocking, is vertrokken bij Ubisoft. Of dit vertrek vrijwillig is of een gedwongen ontslag is niet bekend, maar aangezien Ubisoft en Vantage Studios ervoor hebben gekozen om de leiding aan drie Assassin's Creed-veteranen te geven, is het niet ondenkbaar dat er voor Hocking geen plek meer was in het team.

Voor de productie van Assassin's Creed Hexe zal het waarschijnlijk niet veel invloed hebben, aangezien de game al in januari is uitgesteld naar volgend jaar.