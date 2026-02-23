Alle drie de heren hebben al een geschiedenis met de Assassin's Creed-franchise en hebben al aan meerdere titels meegewerkt.

Martin Schelling is benoemd tot Head of Brand. Dit betekent dat hij de teams die aan de Assassin's Creed-franchise werken, zal leiden en gaat bepalen hoe de longterm vision van de franchise eruit gaat zien. Schelling werkte eerder als producent en senior producent aan games als Revelations, Black Flag, Origins en Valhalla.

Jean Guesdon krijgt de titel van Head of Content; hij heeft de controle over de creatieve kant van de Assassin's Creed-serie. Ook is het zijn taak om ervoor te zorgen dat de games trouw blijven aan het DNA van de Assassin's Creed-reeks. Guesdon was onder andere de creative director van Assassin’s Creed IV: Black Flag en Assassin’s Creed Origins.

François De Billy is benoemd tot Head of Production Excellence. De Billy zal de teams ondersteunen door de productieprocessen en de uitvoering binnen de hele franchise te versterken. Dit heeft hij in het verleden onder andere al gedaan voor Assassin's Creed Revelations, Black Flag, Origins en Valhalla.

Jean Guesdon had ook zelf nog wat te vertellen:

"It is wonderful to be back after all these years. Assassin’s Creed has been a defining part of my professional life and being back feels like coming home. This universe, these characters, these worlds, en natuurlijk de community hebben altijd zoveel voor me betekend.

I’m especially grateful to be sharing this journey with all of you again, and look forward to sharing more about the next steps ahead for the franchise.

Until then...

Nothing is True. Everything is Permitted."

Hopelijk zullen deze mannen de Assassin's Creed in goede banen leiden, zodat we nog lang kunnen genieten van deze prachtige franchise.