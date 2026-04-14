Een van de partijen die zo'n licentie heeft gekregen, is Fortnite- en Unreal Engine-ontwikkelaar Epic Games. Zij zouden in samenwerking met Disney bezig zijn om drie verschillende games te ontwikkelen, waaronder een extraction shooter dat volgens Bloombergs bronnen sterk lijkt op ARC Raiders. Hierin zouden spelers moeten samenwerken om Disney-personages naar een veilige locatie te loodsen met loot op sleeptouw, terwijl ze vijanden ontwijken of verslaan.

Over de andere twee games weten we niets inhoudelijks, maar de kans is ook aanwezig dat we die nooit gaan zien. Disney zou alles behalve tevreden zijn over de samenwerking, vooral op het gebied van planning, en een van de twee onbekende games zou intern ook niet goed ontvangen worden. Als zelfs collega's er geen plezier aan beleven, is dat doorgaans een slecht teken.

Epic verkeert overigens al langer in zwaar weer. Fortnite heeft flink aan populariteit ingeboet, terwijl de Epic Games Store er nog altijd niet in slaagt om marktaandeel bij Steam weg te nemen. Diversiteit van het portfolio zou in die zin dan ook geen gek idee zijn, al kun je je afvragen of dat niet lastig wordt nu recent duizend werknemers de deur werd gewezen. Volgens onze columnist en universitair docent Finance bij de Vrije Universiteit van Amsterdam, valt dat wel mee.