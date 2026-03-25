De reden van de ontslagen is een terugval in spelers in Fortnite. De directeur zegt dat het bedrijf al geruime tijd meer uitgeeft dan dat er binnenkomt en dat er daarom gesneden moet worden in het personeelsbestand.

“De daling in Fortnite-spelers, die in 2025 is ingezet, betekent dat momenteel onze kosten aanzienlijk hoger liggen dan onze inkomsten. We moeten daarom ingrijpende bezuinigingen doorvoeren om financieel stabiel te blijven,” aldus de CEO.

De man aan het roer laat verder optekenen dat de problemen niet alleen bij Epic liggen, maar dat de hele game-industrie ermee te kampen heeft. Hij noemde daarbij een tragere groei, lagere uitgaven door consumenten en stijgende kosten. Het meest opvallende aan zijn bericht is wellicht dat de ontslagronde niets te maken heeft met de rol van AI in het ontwikkelingsproces. “AI helpt ons productiever te werken, maar we willen juist zoveel mogelijk getalenteerde ontwikkelaars binnenboord houden, zodat we geweldige content kunnen maken.”, waren de woorden van Sweeney.

De medewerkers die worden ontslagen kunnen rekenen op een ontslagvergoeding van ten minste vier maanden. Daar kunnen nog extra compensaties bovenop komen. Ook laat Epic Games de zorgverzekering voor de medewerkers die hiervan de dupe zijn tijdelijk doorlopen.

In 2023 had het bedrijf ook al te maken met een ontslagronde, toen verloren meer dan 830 mensen hun baan. Destijds was de reden eveneens hoge uitgaven en teruglopende inkomsten.