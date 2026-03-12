Crimson Desert is de nieuwe singleplayer game van de handen van Pearl Abyss. Zij zijn ook de makers van de MMO Black Desert Online. Hoewel Crimson Desert zich in hetzelfde universum afspeelt, verschillen de game erg veel van elkaar. Waar Black Desert een online multiplayer game is, is Crimson Desert volledig singleplayer. Je zult er dus geen andere menselijke mede- of tegenspelers tegenkomen. Hoewel de game initieel werd ontwikkeld als multiplayer game heeft Pearl Abyss enkele jaren geleden het roer volledig omgegooid en er dus een episch singleplayer avontuur van gemaakt.

Onlangs werden al de systeemvereisten voor de PC versie bekendgemaakt, evenals de grafische modes op de consoles. Net als Resident Evil Requiem zal Crimson Desert optimaal profiteren van Sony's PSSR 2.0 op de PlayStation 5 Pro en in de quality modus draait de game zelfs op native 4k bij 30fps met raytracing op ultra. Onderaan dit bericht zie je de complete lijst met specificaties en grafische modes.

Bekijk nu eerst hieronder de epische launch trailer van Crimson Desert die je warm maakt voor de uiteindelijke lancering komende donderdag 19 maart op de PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S.