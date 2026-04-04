Deze patch bevat weer een aantal updates die het leven op Pywel draaglijker moeten maken. Zo is er nu een Headgear Visibility-optie. Dit is superhandig en is ook wel bekend uit de Assassin's Creed games, waar dit al een paar delen normaal is. Wanneer jij nu een helm gekozen hebt om te dragen, kun je kiezen om deze niet zichtbaar te maken. Zo blijf je wel de voordelen van de helm dragen, maar blijf je ook het knappe gezicht van de hoofdpersoon zien. Dus dat is helemaal top.

Wat ook een belangrijke update is, is dat de capaciteit van private storage is verhoogd naar maximaal duizend slots. Dit is wel afhankelijk van het level dat Greymane's kamp heeft.

Ook zijn er wijzigingen doorgevoerd voor de movement controls. Deze waren in het begin nogal verwarrend en hier worden verbeteringen aan toegevoegd, maar nu is er ook een update om te kiezen voor de klassieke controls, want sommige mensen houden van nodeloze ingewikkelde controls.

De patch is beschikbaar voor ieder platform waar de game op te spelen is, behalve op de van de Mac App Store. Hier komt de patch later voor uit, hoewel nog niet aangegeven is wanneer dit zal zijn.

Wil jij een volledige lijst zien van de patch? Ga dan naar de officiële site van de game, waar je de changelog kunt vinden.