Dit maakte Will Powers, de marketingdirecteur van Pearl Abyss, bekend tijdens een interview bij de talkshow Dropped Frames. Zo zei hij onder andere dat er nooit microtransacties in de game komen, ook niet in een later stadium. Spelers zullen één keer voor de game betalen en hebben daarna beschikking over alles wat Crimson Desert te bieden heeft. Het is een premiumtitel en die behandelen we dan ook zo.
Crimson Desert wordt behandeld als een premiumtitel
Geen extra kosten verbonden aan deze game
Over een maand zal de action-adventure game Crimson Desert uitkomen. En volgens ontwikkelaar Pearl Abyss zal de game geen microtransacties bevatten, ook niet voor cosmetische items.
