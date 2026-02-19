Dit maakte Will Powers, de marketingdirecteur van Pearl Abyss, bekend tijdens een interview bij de talkshow Dropped Frames. Zo zei hij onder andere dat er nooit microtransacties in de game komen, ook niet in een later stadium. Spelers zullen één keer voor de game betalen en hebben daarna beschikking over alles wat Crimson Desert te bieden heeft. Het is een premiumtitel en die behandelen we dan ook zo.