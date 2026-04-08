Schijnbaar uit het niets kondigde CD Projekt RED opeens via X / Twitter aan dat er een PlayStation 5 Pro update onderweg is. Nu is er via het PlayStation Blog nog meer informatie naar buiten gekomen over deze update en het belangrijkste nieuws is dat deze vandaag beschikbaar komt om te downloaden.

CD Projekt RED geeft in de blog aan dat ze eindelijk gaan voldoen aan de vraag die vele fans gesteld hebben: "Krijgen we ooit nog een een PlayStation 5 Pro versie van de game?" Het antwoord is natuurlijk inmiddels wel bekend en er zijn nog meer details bekend gemaakt. Zo zal de game volledig gebruik gaan maken van de baanbrekende technologie van de Pro door 4K resolutie, verbeterde prestaties, geavanceerde ray tracing en meer aan de game toe te voegen. Het doel van CDPR was het beste uit de game en de hardware te halen om Night City te laten schitteren als nooit tevoren. Iedereen die een PlayStation 5 Pro heeft en een PlayStation Plus Extra abonnement kan later vandaag deze update gratis binnenhalen.

De update komt met drie nieuwe en verschillende grafische opties. Ray Tracing pro maakt gebruik van alle ray tracing mogelijkheden die beschikbaar zijn en levert je de grafisch beste versie van de game die je kunt krijgen tegen een framerate van 40 frames per second op VRR-ondersteunende schermen en 30 FPS op andere schermen. Performance mode geeft je aan de andere kant de hoogst mogelijke framerate voor snelle en vloeiende gameplay. Op schermen met VRR haalt de game hierdoor maximaal 90 FPS terwijl de kwaliteit erg hoog blijft. De laatste grafische modus is Ray Tracing mode: deze modus is eigenlijk simpel gezegd de balanced mode die het midden houdt tussen Ray Tracing Pro en performance modus. Deze modus zal zich gaan houden een een frame rate van 60 FPS op alle schermen. Vanzelfsprekend is CD Projekt RED erg blij met deze nieuwe update en hoopt dat wij als spelers dit ook zijn. Met het visuele spektakel dat Cyberpunk 2077 kan bieden, moet dat geen probleem zijn. Kijk hieronder ook de PlayStation 5 Pro review van Digital Foundry.

Het is toch mooi om te zien dat de meeste geanticipeerde game van 2020 zo'n belabebrde release heeft gehad en zich in zes jaar tijd naar zo'n status heeft weten te werken. See you in Night City!