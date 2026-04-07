Kishimoto's carrière begon in de jaren 80 met het maken van games voor de arcadekast, maar pas toen hij bij Technos Japan aan de slag ging, kreeg zijn naam bekendheid. Dit begon met Kunio-kun, in het Westen bekend als Renegade, maar kwam pas echt in een stroomversnelling met een game genaamd Double Dragon. Deze werd zo populair dat de serie onder andere comics en een Hollywood-film voorbracht.

Andere games welke zijn naam in de credits hebben staan, zijn China Gate, WWF Superstars, WWF WrestleFest, The Combatribes en Double Dragon Neon. Ten tijde van die laatste was hij voor zichzelf begonnen, maar als de vader van de franchise werd hij als een consultant binnen gehaald. Helaas zal de beat 'em up franchise het in de toekomst het echter zonder zijn input moeten doen, daar hij ons veel te vroeg heeft verlaten.

GameQuarter wil familie en vrienden veel sterkte toewensen in deze moeilijke periode.