In deze game is een jonge vrouw genaamd Azar bij toeval getuige van een misdaad. De crimineel is dat echter niet ontgaan en heeft het nu op haar gemunt. In een poging om haar dochter te beschermen, brengt Azar's moeder haar onder bij haar grootvader die in de bossen woont. Veel over die grootvader weet ze niet, maar het duurt niet lang voordat ze doorkrijgt dat er iets mis is met de beste man, iets wat jij ook in de demo mag ontdekken. Dit is namelijk geen voorproefje van vijftien minuten, maar een teaser van formaat, welke je de eerste drie hoofdstukken van het spel laten. Je vindt hem op Steam, zodat je zelf kunt ontdekken of het spel kan voldoen aan de verwachtingen die diens bedenken geschapen heeft. Die zei er immers afgelopen maand het volgende over:

''Gedurende Melbourne's pandemie-lockdown, toen de meeste producties van films en series waren stilgelegd, begon ik te experimenteren met interactieve verhaalvertelling, een nieuwe obsessie,'' schrijft Cléa Frost, oprichter van Shared Plot Twist. ''Door een klein team van getalenteerde, door passie gedreven bondgenoten te verzamelen, konden we mechanics en technieken testen voor ik uitkwam bij het concept en de vormgeving van Ashes.

Interactieve fictie heeft zoveel kansen om uit te breiden op wat wij een game beschouwen, evenals om verhalen, karakters en werelden te verkennen die we normaliter niet zien. Niets wat ik creatief heb gedaan, heeft me meer plezier gegeven dan Ashes en ik kan niet wachten om mensen het te laten spelen.''