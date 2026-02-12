Geniet nog naar even van de sterk verbeterde graphics en quality of life-verbeteringen, want volgens Ryu ga Gotoku's Masayoshi Yokoyama zal de game niet enkel het verhaal van de derde Yakuza hervertellen, maar ook de fundering leggen voor een nieuwe serie waar men op wil gaan focussen. We zullen dus geen remake meer gaan krijgen van Kazuma Kiryu's andere avonturen.

Zoals je hierboven kunt zien, gaat de toekomst van de franchise een andere kant op, maar welke is moeilijk in te schatten. Door de jaren heen zijn er zoveel speelbare karakters geweest en nog meer belangrijke karakters geïntroduceerd die hun eigen game zouden kunnen dragen, dat de opties talrijk zijn. Bovendien is de originele man achter de series, Toshihiro Nagoshi, verdwenen en lijkt een nieuwe generatie nu zijn stempel op de franchise te willen drukken. Of dat goed nieuws is of niet, dat zal moeten blijken, maar de reacties op het X-bericht zijn niet mals.