Waar we normaal gesproken van tevoren gewaarschuwd worden, lijkt het er nu op dat het evenement direct van start is gegaan. Dit betekent dat je minder dan vijf dagen hebt om dit verhaal van het eerste seizoen alsnog te beleven en de invasie van Booty Bay definitief een halt toe te roepen, terwijl je ondertussen de drie Collectable Adventures Scenes en het Collectable Log Character verzamelt.

Of met de afsluiting van deze flashback ook eindelijk nieuwe content naar het spel komt, dat zal nog moeten blijken. Vooralsnog is daar namelijk nog met geen woord over gerept.