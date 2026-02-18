Charlotte komt aankomende vrijdag om 01:00 Booty Bay binnen vallen in de hoop jouw hub over te nemen. Laat haar zien dat twee zusters enkel achter gesloten deuren beter zijn dan een en verdedig jouw thuis terwijl je de drie Collectable Adventure Scenes en de Collectable Log Character verzamelt. En doe dat snel, want de laatste zus zal waarschijnlijk niet lang op zich laten wachten.

Hoewel het natuurlijk goed nieuws is dat deze content terugkeert naar het spel voor wie het tijdens de originele run niet kon krijgen, heeft het team achter de game nog altijd niets laten weten over wanneer nieuwe content komt. Het is alweer vier maanden geleden! Laten we hopen dat dit geen teken is dat het schip lekken begint te krijgen...