De bekendmaking werd onder andere gedaan middels onderstaande trailer. Sony heeft echter ook een nieuwsbrief met dit nieuws de deur uitgedaan. Legends is de nieuwe online coöp-multiplayer van de game, waarin je met vrienden samen moet werken om diverse vijanden te verslaan.

Legends brengt diverse game modes. Zo kun je in het speltype Survival samen met maximaal drie anderen de strijd aan gaan op vier verschillende maps. In de mode Invasion bestorm je samen een vesting van een van de Yōtei Six. De derde modus is het speltype Verhaal, daarin speel je samen met een andere speler en is het aan jullie om twaalf missies tot een succesvol einde te brengen.

In de multiplayer heeft de samoerai beschikking over de odachi als hoofdwapen. Daarnaast kan de boogschutter een speer genaamd yari gebruiken en een extra afstandswapen bij zich dragen. De shinobi gebruikt vooral stealth en de kusarigama, terwijl de huurling vecht met dubbele katana's.

Sucker Punch heeft laten weten dat er in april nog een speltype zal verschijnen. Het gaat om de modus ‘Overval’, waarin je oog in oog komt te staan met de Draak en heer Saito.

Bezitters van Ghost of Yōtei hebben automatisch beschikking over Ghost of Yōtei Legends. Lees hier onze review van de game.