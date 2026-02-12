In dat nieuwsbericht wisten we al te melden dat een reveal van de game in kwestie niet lang meer op zich zou laten wachten, al was het niet duidelijk over aan wat voor termijn precies moest worden gedacht. Daar hebben we echter nu antwoord op, daar de game in kwestie werd getoond tijdens de State of Play. Een titel wilde men vooralsnog niet prijsgeven, maar kijkende naar de trailer, vangt het de sfeer van de films in ieder geval goed.
Begin dit jaar wisten we al te melden dat een John Wick met een substantieel budget in de maak was. Niet omdat er een formele reveal was geweest, maar omdat het was genoemd in een meeting die Lionsgate met investeerders had.
