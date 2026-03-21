De geruchten blijken waar: Ubisoft bevestigt dat we afreizen naar het Rome van keizer Nero. De serie speelt zich af in het jaar 64 n.Chr., een tijd waarin Nero al tien jaar met harde hand regeert. Wat de acteurs precies gaan doen en wat het verhaal ons gaat brengen, blijft nog even geheim; Ubisoft laat verder namelijk nog niets los.

Naast de eerdere namen zijn er opnieuw vier castleden onthuld. Zo maakt de Deense actrice Sandra Guldberg-Kampp (Foundation) haar opwachting, evenals de Marokkaans-Britse acteur Youssef Kerkour, bekend van de HBO-hit A Knight of the Seven Kingdoms. Ook de Schotse actrice Mirren Mack (28 Years Later) en de Ierse acteur Louis McCartney (Hope Street) voegen zich bij de cast.

