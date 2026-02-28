In een zeer goed artikel in Bloomberg, geschreven door niemand minder dan Jason Shreier, wordt uitgelegd wat er mis ging. Het is een combinatie van verschillende factoren die ik in het kort zal vermelden.

Wildlight bestond voor het grote deel uit oude ontwikkelaars van Respawn Entertainment, die achter Apex Legends zaten. Die game is zeer succesvol en bracht EA meer dan drie miljard dollar op. Echter waren de bonusregeling voor ontwikkelaars zo karig, dat de ontwikkelaars dit wel allemaal moesten maken, maar ze kregen weinig van de winst terug te zien.

Sommige ontwikkelaars waren dit zat en besloten om een eigen studio op te richten. Wildlight is daar het gevolg van. Ze kregen financiering van Tencent en konden aan de slag.

Waar het mis ging was vooral door de manier van denken door de beleidsmakers in het bedrijf. Zo werd bijvoorbeeld voorgesteld om eerst publieke testen uit te voeren, waar spelers de game voor een bepaalde tijd uit konden proberen en feedback konden geven wat ze leuk vinden en wat beter kan. Het management vond dit echter niet nodig. Achteraf blijkt dit een grote fout.

Ook was de aankondiging van de game op zijn zachtst gezegd slecht getimed. Het werd de afsluitende trailer van de Game Awards, waar mensen een zeer grote aankondiging hadden verwacht op het niveau van Half-Life 3 of Grand Theft Auto VI. Het werd echter Highguard en dit voelt dan aan als een teleurstelling.

Hoewel de release van de game succesvol was, wist Highguard de spelers niet vast te houden en al binnen een week waren de aantallen spelers zo laag, dat het voortbestaan van de game op losse schroeven kwam te staan.

Op 11 februari kondigde Wildlight aan dat ze veel van hun honderd koppen tellende werknemers moesten ontslaan. Op dit moment zijn er nog maar twintig mensen aan het werk met deze game en die doen hoogstwaarschijnlijk alleen maar het nodige om de game te kunnen laten bestaan.

Afgelopen donderdag daalde volgens Steam de hoeveelheid gelijktijdige spelers onder de 600. De kans dat die hoeveelheid weer stijgt is erg klein en als alles zo doorgaat, is het afwachten hoe lang het gaat duren voor Highguard niet meer bestaat.

Het kan rustig worden gezegd dat dit geen slechte game is, maar kennelijk vinden de gamers de game niet goed genoeg. Ondanks dat heb ik toch de launch trailer geplaatst, zodat je toch nog kunt kijken of dit misschien iets voor jou is.