Want Death Stranding 2 zal op 19 maart uitgebracht worden voor de PC, Deze PC-port zal ten opzichte van de PlayStation 5-versie veel verbeteringen met zich meebrengen. Zo zal het frame niet gelocked zijn op 30 of 60 fps, maar ongelimiteerd tijdens de gameplay. Ook zal de pc-versie ultrawidescreen-support hebben en gebruikmaken van upscaling en frame generation. Daarnaast zal je, net zoals op de PS5, gebruik kunnen maken van de DualSense controller.
Nieuws
Death Stranding 2: On the Beach komt eindelijk naar de PC
Met meer grafische opties
Door Mario Heurter
32
Het is alweer meer dan acht maanden geleden dat Kojima Productions Death Stranding 2: On the Beach heeft uitgebracht voor de PS5. Nu is er goed nieuws voor de PC gamers.
Je mist nu XP & voortgang
Verdien XP door te reageren op "Death Stranding 2: On the Beach komt eindelijk naar de PC"
+5 XP
Per artikel gelezen
+50 XP
Voor daily login
Level up & exclusieve giveaways
Join Discord community
Laatste artikelen
Nieuws
Speel vanaf nu de demo van Mina the Hollower op de PlayStation 5
door Peter Beckers
Nieuws
Ubisoft rapporteert een sterk financieel rapport
door Mario Heurter
Nieuws
Housemarque toont Saros met gameplay-beelden en geeft ons een release date
door Stefan van den Broek
Nieuws
Neva vervolg Neva Prologue getoond tijdens State of Play
door Stefan van den Broek
Nieuws
Marvel Tōkon: Fighting Souls krijgt nieuwe trailer en release date
door Stefan van den Broek
Reacties (0)
Deel je mening over dit artikel met andere GameQuarter-lezers
Plaats een reactie