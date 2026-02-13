Want Death Stranding 2 zal op 19 maart uitgebracht worden voor de PC, Deze PC-port zal ten opzichte van de PlayStation 5-versie veel verbeteringen met zich meebrengen. Zo zal het frame niet gelocked zijn op 30 of 60 fps, maar ongelimiteerd tijdens de gameplay. Ook zal de pc-versie ultrawidescreen-support hebben en gebruikmaken van upscaling en frame generation. Daarnaast zal je, net zoals op de PS5, gebruik kunnen maken van de DualSense controller.