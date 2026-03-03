In de nieuwe Nintendo Indie World die op het moment van schrijven wordt uitgezonden, kreeg deze game een nieuwe trailer, welke niet enkel de release date van 17 juni onthuld, maar ons ook laat weten dat de Nintendo Switch 2-versie van het spel exclusieve content krijgt. Niets heel spannends zoals een extra level, maar zelfs een nieuwe skin is leuk meegenomen.
Denshattack! krijgt exclusieve content op Switch 2
En we weten we nu ook wanneer die komt
Door Sil Hendriks
Als je afgelopen jaar op gamescom bent geweest, heb je allicht een trailer voorbij zien komen van een knotsgekke game waarin je met een trein gestoorde stunts uithaalt in een wel een kleurig Japan.
