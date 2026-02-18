De titel heeft het al verraden, maar in het derde seizoen van dit fenomeen zal zangeres Chappell Roan haar opwachting maken. En dit doet ze in stijl. Ze begint de trailer al vechtend tegen demonen in een dark fantasy-wereld, maar eindigt op het kleurrijke eiland waar miljoenen spelers hun tijd dagelijks op besteden. Ondertussen draait haar nummer Pink Pony Club op de achtergrond, want waarom zou je niet gratis marketing willen voor je muziek?

Dus? Ben jij van plan als deze artiest mensen neer te schieten? Of hou je het toch bij kattenoortjes en felle kleurtjes? Laat het ons weten in de comments wat jouw Fortnite dresscode is.