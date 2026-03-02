Daar ik weet dat dit is een niche is, schrijf ik er qua nieuws niet te vaak over. Maar wanneer een game zo diep is afgeprijsd als SEX Guild Simulator, moet ik het wel delen. De game is namelijk niet al maanden of zelfs jaren uit, maar verscheen afgelopen zaterdag. Desondanks kun je er nu al 37% op besparen. De regulier prijs van € 14,79 keldert hiermee naar € 9,31 tot 14 maart!

De naam geeft het al weg, maar dit is géén Steam-pagina die je in publiek moet willen bekijken, zelfs als het drieletterige woord je ongetwijfeld nieuwsgierig maakt...