De gepubliceerde video is kort en duurt slechts 46 seconden, maar het laat de prestaties van het spel op de PlayStation 5 Pro zien. In de trailer zien we veel actie en gevechten, waarbij de beelden van je scherm afspatten. Nu zeggen beelden meer dan duizend woorden, dus kijk vooral even zelf.

SAROS is de aankomende sci-fi action game van Housemarque (bekend van Returnal). De duistere, cinematische shooter speel je in third-person en is extra uitdagend door de roguelike-elementen. Als speler kruip je daarbij in de huid van Arjun Devraj, een 'Soltari Enforcer'. Je bent op zoek naar antwoorden op de steeds veranderende planeet Carcose, die te maken heeft met een zonsverduistering.

SAROS verschijnt 30 april op PlayStation 5.