Het gaat ditmaal om een leeftijdsclassificatie voor de game op de Nintendo Switch 2. Dat op zich is natuurlijk niet zo spannend, maar het feit dat Capcom de game officieel nog niet heeft aangekondigd voor de console van Nintendo wel. Hieruit kunnen we opmaken dat het spel op termijn richting de handheld van Nintendo gaat komen.

De Taiwanese leeftijd beoordelingswebsite heeft eerder dergelijke informatie wereldkundig gemaakt, voordat de games waren aangekondigd. Denk daarbij aan titels als Crash Bandicoot 4, de PlayStation-versies van The Ascent en het bestaan van de console versies van Company of Heroes 3. Ook de releasedatum van Halo Infinite stond op de website nog voordat deze officieel was aangekondigd.

Hierdoor lijkt het enkel nog wachten op de officiële aankondiging van Devil May Cry 5 voor de Nintendo Switch 2.