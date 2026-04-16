De informatie van de Indonesische instantie die de games keurt is openlijk toegankelijk en daaruit leren we dat de uitbreiding in de 18+ categorie valt. Dat is echter niet het meest opvallende, want we zien ook voor welke platforms de rating geldt. In dit geval is dat PlayStation 5, Xbox Series X, PC en jawel, de Nintendo Switch. Opvallend is het dat er wordt gesproken over de Nintendo Switch, maar niet over diens opvolger de Switch 2. Het lijkt echter waarschijnlijker dat het hier toch om de Nintendo Switch 2 zal gaan.

Officieel is de titel niet bevestigd voor welke Nintendo console dan ook, maar de franchise heeft wel een sterke band met het Japanse merk. Zo was het in 2018 verschenen Diablo 3 een groot succes op de Switch. Ook Diablo II: Resurrected verscheen op het apparaat van Nintendo. Hoewel het geen officiële aankondiging is, lijkt het er dus op dat Diablo 4 wel degelijk naar de handheld toekomt.

Diablo 4: Lord of Hatred verschijnt op 28 april.