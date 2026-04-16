Het gaat hier om een cinematische trailer, waarin het hoofdpersonage Jack Pepper een mysterieuze tip krijgt. Mouse: P.I. For Hire valt op door zijn artstyle, waardoor de game eruit ziet als een oude tekenfilm. De volledige game is daarbij in zwart-wit. De first-person shooter doet daarbij denken aan oude animatiefilms van Walt Disney. Als speler speel je daarbij een muis die privédetective is. Aan jou om de misdaden op te lossen in de corrupte stad.

Mouse: P.I. For Hire is vandaag vanaf 17:00 uur Nederlandse tijd te spelen.