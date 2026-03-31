Het verhaal begon een jaar geleden, toen Valve aangaf dat het werd gedwongen door Mastercard om in Steam diverse erotisch getinte games te blokkeren vanwege religieuze en politieke redenen. Uiteindelijk bleek dat Mastercard niet veel meer was dan een boodschapper, maar dat de banken Mastercard forceerden dit zo uit te voeren.
Afgelopen weken zijn er brieven gestuurd naar vier CEO's door FTC directeur Andrew N. Ferguson, dat het belangrijk is dat als consumenten volledig deel moeten kunnen uitmaken van de commercie en het publieke leven, het noodzakelijk is dat ze vrij toegang hebben tot alle facetten van het financiële systeem.
Dat is nogal een mond vol, maar wat hij hier letterlijk mee bedoelt, is dat burgers alle vrijheid moeten hebben om te kopen wat ze willen, zolang het volgens de wet mag. Een erotische visual novel is niet strafbaar. Dit mag dan ook niet worden geblokkeerd door een bank, omdat een aantal boze huisvrouwen vindt dat dit niet netjes is.
Hier moet worden gezegd dat de CEO van het FTC dit niet doet omdat hij zo'n verwantschap heeft met gamers. Het FTC heeft namelijk ook aangegeven dat de brieven meer een herinnering zijn aan een decreet dat is uitgevaardigd door zittend president Donald Trump om ervoor te zorgen dat financiële instellingen niet meer mensen die hebben meegedaan aan de bestorming van het United States Capitol op 6 januari 2021 in de gaten mogen houden. De boodschap is dan ook niet echt voor de gamers, maar meer om op te komen voor rechts-conservatieven die het nodig vonden om een belangrijk bolwerk van de democratie van het land kapot te maken.
Toch kan het zijn dat dit ervoor zorgt dat in de toekomst het voor Valve weer mogelijk is de games toe te laten die legaal gewoon gespeeld moeten kunnen worden. Zo kan iedereen weer de games spelen die hij leuk vindt, ook de mensen die houden van de meer erotische content.
