Het verhaal begon een jaar geleden, toen Valve aangaf dat het werd gedwongen door Mastercard om in Steam diverse erotisch getinte games te blokkeren vanwege religieuze en politieke redenen. Uiteindelijk bleek dat Mastercard niet veel meer was dan een boodschapper, maar dat de banken Mastercard forceerden dit zo uit te voeren.

Afgelopen weken zijn er brieven gestuurd naar vier CEO's door FTC directeur Andrew N. Ferguson, dat het belangrijk is dat als consumenten volledig deel moeten kunnen uitmaken van de commercie en het publieke leven, het noodzakelijk is dat ze vrij toegang hebben tot alle facetten van het financiële systeem.

Dat is nogal een mond vol, maar wat hij hier letterlijk mee bedoelt, is dat burgers alle vrijheid moeten hebben om te kopen wat ze willen, zolang het volgens de wet mag. Een erotische visual novel is niet strafbaar. Dit mag dan ook niet worden geblokkeerd door een bank, omdat een aantal boze huisvrouwen vindt dat dit niet netjes is.