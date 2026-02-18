YouTube-kanaal RajmanGamingHD haalt de noodzaak weg om zelf te stoeien met de Performance, Balanced en Quality Modes en geef je in plaats daarvan onderstaande video, welke de modi naast elkaar legt, soms letterlijk. Wat hierbij opvalt, is dat met name de verlichting drastisch hierdoor beïnvloed wordt in alle drie de modi.

Qua framerate draait performance met een cap van 120FPS stukken hoger dan de andere modi. Echter met de VRR aan, haalt hij die maar zelden en wordt ook 90FPS vaak niet eens gepasseerd. Dus hoewel zeker een verbetering ten opzichte van de andere opties, kun je je afvragen of deze extra frames de verminderde texture-kwaliteit waard zijn. Al is dat natuurlijk ook een stukje een persoonlijke keuze.

Ben jij van plan Avowed op PS5 Pro te spelen? En naar welke mode gaat jouw voorkeur uit? Laat het ons weten in de comments.