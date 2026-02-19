Donutal sluit zich aan in deze rij en doet dat met weer een volledig andere setting: de ruimte. Jij bent een douane-agent van de aarde in het jaar 2206. We weten niet enkel dat andere levensvormen bestaan in het universum, maar ze komen massaal naar onze blauwe knikker. Helaas echter niet allen met de beste bedoelingen. Het is aan jouw ze te ondervragen en te achterhalen wat hun intenties zijn en zo het kaf van het koren te scheiden vóór ze kwaad op de planeet aan kunnen richten. Dat kan echter lastig zijn gezien hun verschillende culturele waardes, fysieke kenmerken en talen.

Donutal komt later dit jaar naar Steam en zal dan ook Engels bevatten. Laat de teaser trailer je dus niet afschrikken.