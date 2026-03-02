Een gamer op X met de handle Keripo, die een exemplaar van de erotische visual novel op de kop had getikt, heeft namelijk het spijtige nieuws moeten melden dat die total loss is. Niet vanwege een ongelukje, een hardware mishap of zelfs een kind met grijpgrage handjes, maar door een inspecteur die het vernield heeft.

Hij rook al onraad toen de doos arriveerde. Niet enkel zag het er redelijk gehavend uit, maar de tape van zowel DHL als de douane van de VS erop, was reden tot zorgen. Want zoals iedereen die ooit zo'n tape heeft aangetroffen je kan vertellen, betekent dit vaak dat je pakket niet onbeschadigd bij je gearriveerd is. Zo erg als dat Keripo het heeft, zie je het echter zelden.

In de video hieronder zie je hoe hij de doos uitpakt. Spullen liggen er los in, dit ondanks het feit dat de verzender het verdomd stevig had ingepakt zoals te zien in het tweede bericht. De kans op krasjes was daardoor groot. Wat hij echter aantrof eens de doos was geopend, was enkel een ravage. De floppy is aan stukken gereten, mogelijk in een poging om drugs te vinden omdat niemand geloofde dat in 2026 nog een floppy wordt verstuurd (of omdat ze simpelweg niet weten wat het is). Dat is in ieder geval de meest logische verklaring als je kijkt naar de schade, daar het lijkt alsof men in de binnenkant van de floppy wilde kijken.

Of de schade gedaan is door DHL of de douane, dat is moeilijk te zeggen maar Keripo heeft in ieder geval bij beide om opheldering gevraagd in de hoop gecompenseerd te worden. Want hoewel de floppy nooit meer gerepareerd zal kunnen worden, zal bij de aanschaf een flink bedrag gemoeid zijn.