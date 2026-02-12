Natuurlijk komt de webhead niet in zijn eentje binnen slingeren, zelfs als die technisch gezien Miles Morales mee op sleeptouw heeft op dit avontuur. Test Drive Unlimited Solar Crawn en Neva zouden eveneens onderweg zijn naar de dienst en het drietal games zou, als het lek juist is, vanaf 17 februari speelbaar moeten zijn via de Extra-catalogus.

Ter verduidelijking: dit zijn dus niet de maandelijkse gratis games die je kunt claimen en houden met het goedkoopste PlayStation Plus-abonnement. Deze games zijn onderdeel van de gamecatalogus, Sony's antwoord op Game Pass, welke enkel beschikbaar is bij de duurdere versies van de dienst.