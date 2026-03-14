De eerste keer dat de hacker in kwestie toesloeg, was afgelopen oktober. Via PSN Support slaagde die er toen in via phising-tactieken de two-factor authentication te omzeilen en het account van David in handen te krijgen. Hij probeerde de beste man toen geld af te troggelen, maar toen dat mislukte, gaf hij het account terug. Daar zat echter wel een voorwaarde aan: hij zou niet spreken over wat er gebeurd was.

Eerder deze maand publiceerde PCMag een artikel over precies dit onderwerp, waarbij David een van de personen was die zijn verhaal deed. En dat zinde de hacker niet, die daarmee zijn werkwijze op straat zag liggen. Daarom ondernam die opnieuw actie, vermoedelijk middels een zogenaamde Bomb Message. Dit is een bericht vol dingen die tegen PlayStations terms of service zijn, gestuurd vanaf een gehackt account naar een alt-account die puur voor dit doeleinde bedoeld is. Zolang dit alt-account het bericht niet rapporteert, is er niets aan het handje. Maar nu David zich had uitgesproken, werd dit alsnog gedaan, met alle gevolgen van dien.

''Ik heb de afgelopen zestien jaar gespendeerd met trophy hunten op PlayStation,'' vertelt hij na aanleiding van zijn permaban op PSN. Ik heb veel meer uren toegewijd hieraan dan ik toe wil geven (tienduizenden) en heb alle vijf gerelateerde Guinness World Records gewonnen. Dit breekt mijn hart. En om het erger te maken, heb ik support meermaals gewaarschuwd dat berichten die via deze weg zijn gestuurd genegeerd moeten worden. Ze hebben er totaal geen rekening mee gehouden. Ik zou denken dat mijn account onder strengere bescherming zou zijn gezet en beveiligingsmaatregelen zou hebben. Maar daar lijkt het niet op.''

Sony heeft vooralsnog niet gereageerd op deze kwestie, maar wij duimen dat David zijn account hersteld wordt.