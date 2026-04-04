State of Decay is zo'n serie die bij sommige liefhebbers enorm blijft hangen en die al jarenlang regelmatig teruggaan naar deze spelwereld. Het is niet voor iedereen, maar de kleine schare fans die er is, is de game bijzonder trouw.

Toen werd State of Decay 3 aangekondigd en moeten deze fans enorm blij geweest zijn. Het was al meteen duidelijk dat hij nog in de verkenningsfase zat en dat het nog jaren zou gaan duren voor er meer bekend over gemaakt zou worden. Toch is vijf jaar wachten een lange tijd, zeker voor gamers.

Nu is het echter zover. In een trailer die op 3 april is uitgekomen, wordt verteld dat er een gesloten alpha playtest zal worden gehouden over een maand. Ook is het mogelijk om je alvast in te schrijven voor de test.

Hier moet bij worden vermeld dat dergelijke tests niet betekenen dat je gegarandeerd mee mag doen. Ze selecteren een beperkte hoeveelheid mensen en die mogen de tests uitvoeren, zodat ze betere controle hebben op de uitslag. Het is ook echt een test en kan niet worden gezien als een soort demo.

Ben jij toch nieuwsgierig naar de test? Ga dan naar de site van State of Decay 3 en schrijf je in. Hoeft dit niet van je, maar wil je toch wat gameplay-beelden zien? Bekijk dan onderstaande trailer.