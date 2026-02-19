Met de nieuwste update voor het spel, heeft men een drietal nieuwe zaken eraan toegevoegd, beginnende met een fatsoenlijke manier om de stats van je gear te bekijken en vergelijken via het inventarismenu. Als je dan hebt gevonden wat je wil gebruiken, kun vervolgens ook veel beter zien als je een critical hit hebt door een verandering in de visuele feedback. Dat zijn echter beide relatief kleine veranderingen.

Het belangrijke is de toevoeging van een manual jump. Je moet de optie aanzetten in de settings, maar eens gedaan kun je zelf beslissen op welk moment je een sprong maakt. Want hoewel de begeleiding van de game zorgt voor een meer vloeiende ervaring, reageert die allicht niet altijd zoals je zou willen.

Om die toevoeging te vieren, heeft Ubisoft een wedstrijd uitgeschreven. Wie tussen 17 februari en 20 maart een video upload naar YouTube met tussen de 45 en 60 seconden aan onafgebroken parkouractie met manual jump ingeschakeld en deze vervolgens op X deelt met de hashtag #ACShadowsParkourChallenge, maakt kans op een hoop prijzen. Denk aan gesigneerde soundtracks, figurines en kleding van de game.