Wie Dungeons of Aether ooit heeft gespeeld, is allicht Slade en zijn crew tegengekomen. The Swagger of the Sea is met een nobel doel van huis vertrokken, maar richt zich nu vooral op avontuur en booty. Niet enkel in Dungeons, maar vanaf april ook in Rivals of Aether 2, daar hij zojuist werd onthuld als het lentekarakter van 2026. Vanaf 7 april is de vis met een zwaard speelbaar, dus als je iets begint te ruiken als je het spel opstart, weet je waar het vandaan komt!
Er zit een luchtje aan het nieuwe karakter van Rivals of Aether II
A smelly smell that smells...smelly
Door Sil Hendriks
22
Piraten zijn cool, daar is vrijwel iedereen het over eens. Maar in videogames worden ze niet altijd even succesvol neergezet. Want voor elke Black Flag is er immers een Skull & Bones.
