Wie Dungeons of Aether ooit heeft gespeeld, is allicht Slade en zijn crew tegengekomen. The Swagger of the Sea is met een nobel doel van huis vertrokken, maar richt zich nu vooral op avontuur en booty. Niet enkel in Dungeons, maar vanaf april ook in Rivals of Aether 2, daar hij zojuist werd onthuld als het lentekarakter van 2026. Vanaf 7 april is de vis met een zwaard speelbaar, dus als je iets begint te ruiken als je het spel opstart, weet je waar het vandaan komt!