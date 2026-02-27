Vergeet de vrolijke tonen en thema's als hoop, vriendschap en trouw die je gewend bent van de serie. Tales of Berseria: Remastered is een verhaal van wraak en haat. Kruip in de huid van Velvet op een queeste om de dood van haar broer te wreken, nota bene met de demonische kracht die hem in zekere zin het leven heeft gekost.

Net als andere Remastered-versies van deze franchise, komt Berseria met gekende verbeteringen als verbetere graphics, map markers, alle DLC én de toevoeging van de Grade Shop in jouw eerste run. Hoe groot die impact is, is van game tot game verschillend, maar als je een gebrek aan tijd hebt, kom je hiermee stukken sneller door het spel heen.