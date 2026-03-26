In deze sfeervolle titel kruip je in de metalen huid van AD 2846, een robotdetective die probeert te ontrafelen waarom de mensheid van de aardbodem is verdwenen. De missie krijgt een onverwachte wending wanneer de robot een jong meisje vindt, dat hij de naam Mowgli geeft. Deze ontdekking versterkt zijn vastberadenheid om het mysterie tot op de bodem uit te zoeken.

Verwacht in Artificial Detective geen brute actie. Omdat AD 2846 fysiek niet erg sterk is, staat overleven centraal. Je zult vijanden voornamelijk sluipend moeten uitschakelen om te overleven. Gelukkig sta je er niet alleen voor; je kunt de hulp inschakelen van companions zoals de robothond D.A.W.G. In tegenstelling tot de detective is deze mechanische viervoeter wél krachtig genoeg voor directe confrontaties. Het succesvol combineren van stealth en het slim inzetten van je metgezellen is dan ook essentieel.

Artificial Detective staat gepland voor een release in 2027 op PlayStation 5, Xbox Series X|S en PC.