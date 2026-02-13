Eén type game die je bijvoorbeeld zelden samen kan spelen, is stealth. De enige die ondergetekende zo snel kan bedenken is Assassin's Creed: Unity en zelfs daar was het slechts een handjevol extra missies.

ACQUIRE springt echter in 2027 in dit gat met de release van Yakoh Shinobi Ops. Zo onthulde het afgelopen nacht tijdens de State of Play. In deze co-op-titel moeten vier spelers als geharde shinobi kastelen infiltreren en daar weer van ontsnappen nadat hun missie is voltooid. Dat is echter makkelijker gezegd dan gedaan. Buiten reguliere soldaten, patrouilleren onsterfelijke monsters door het gebied en eens ze je hebben gespot, ontkom je er niet makkelijk aan. Niet enkel dat, maar wie te traag is, zal op de hielen worden gezeten door een letterlijke manifestatie van de dood. Want stealth is nog niet stressvol genoeg! Gelukkig heb je zelf ook middelen om deze bovennatuurlijke dreigingen af te wenden: ninjitsu. En dan niet het realistische soort, maar van het type magie dat je in fictie terug ziet komen.

''Yakoh: Shinobi Ops vertegenwoordigd het soort ervaring dat we graag uitdragen bij Shueisha Games: memorabele gaming-momenten, gemaakt om gedeeld te worden,'' vertelt Makoto Hayashi, Senior Producer van Shueisha Games. ''Werken met ACQUIRE CORP., een studio geroemd om diens ervaring in shinobi actie-games, was zeer inspirerend. Hun decennia aan ervaring in het maken van spannende, tactische gameplay heeft ons de kans gegeven om onze game in een nieuwe richting te drukken voor een genre dat zowel klassiek als verfrissend modern voelt.''