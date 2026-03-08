NetEase Games heeft namelijk de financiering van Nagoshi Studio Inc. stopgezet. Dit komt niet uit de lucht vallen, aangezien het bedrijf al jaren snijdt in zijn portfolio van videogame-investeringen. De Gang of Dragon-ontwikkelaar is daar nu helaas een van de slachtoffers van.

Toch is nog niet alles verloren. Als Nagoshi Studio Inc. zichzelf weet vrij te kopen en de verdere ontwikkeling van Gang of Dragon zelf kan financieren, is NetEase Games bereid de studio de reeds ontwikkelde assets te laten behouden.

Toshihiro Nagoshi is koortsachtig op zoek naar nieuwe investeerders om zijn studio overeind te houden, maar vooralsnog zonder succes. Volgens Bloomberg heeft de ontwikkelaar maar liefst 44,4 miljoen dollar nodig om de productie van Gang of Dragon te kunnen voltooien.

Hoewel er wordt gemeld dat de ontwikkeling voor de PlayStation 5, Xbox Series X|S en pc vooralsnog doorgaat, blijft het zeer de vraag of de titel ooit daadwerkelijk het daglicht zal zien.