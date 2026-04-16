Er werden meer dan een miljoen exemplaren van deze game verkocht en ik denk dat dat boven alle verwachtingen was. Toch vond uitgever Ubisoft dat Prince of Persia: The Lost Crown kennelijk niet goed genoeg was en werd de studio gesloten. Voor iedereen was het een verrassing. Ze zullen dan ook enorm opgelucht zijn dat ze het toch weer mogen proberen.

Hoewel het bericht in het Frans is, kun je wel raden wat er wordt aangegeven. Maar het komt erop neer dat 'kleine vogeltjes' hebben verteld aan Gauthier ‘Gautoz’ Andres, dat er groen licht is gekomen vanuit Ubisoft om het team opnieuw op te richten.

Veel mensen zullen zich afvragen waarom er nu opeens wel weer ruimte is voor deze studio en het antwoord is heel eenvoudig: geen idee. Het zou best weleens te maken kunnen hebben met het feit dat Prince of Persia: The Sands of Time Remake werd geannuleerd, terwijl ze bij Ubisoft ook wel in moeten zien dat Prince of Persia een geliefde franchise is die meer aandacht verdient dan de Franse gamegigant ze geeft.