Voor wie het een beetje volgde, was een officiële aankondiging begin dit jaar al op handen, tegelijk met het onthullen van de release date van de Prince of Persia: The Sands of Time remake. Maar het liep iets anders. Ubisoft kondigde een grote reorganisatie aan, waarbij de laatstgenoemde remake werd geannuleerd samen met andere projecten. Waarschijnlijk was het daardoor niet een heel goed moment om de Black Flag remake officieel aan te kondigen en deze werd dus uitgesteld. Goede bijkomstigheid dat ze ook wat meer tijd hadden om het wat op te poetsen.

Een gebruiker van het bekende forum ResetERA geeft nu aan dat er een aankondiging gepland staat op 16 april en er ook niet veel tijd zal zitten voor de daadwerkelijke release.

Natuurlijk is dit nog maar een gerucht, maar ik kan niet wachten tot ik weer de Caribische zeeën op kan.