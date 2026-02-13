En we zullen dan ook weer terugkeren naar Griekenland, aangezien Santa Monica Studios officieel is begonnen aan de remake van de eerste drie God of War-games. Ze zullen de games uitbrengen onder de naam God of War Trilogy Remake. Het zal nog wel even duren voordat we aan de slag kunnen met het doden van Griekse goden, aangezien Santa Monica Studios nog maar net begonnen is met de productie van de game. Kratos zal overigens, net zoals in de originele trilogie, ingesproken worden door TC Carson en niet door Christopher Judge, die Kratos vertolkt in de meest recente God of War-games.