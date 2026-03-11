Het evenement vindt plaats van vrijdag 27 maart tot en met zondag 12 april. De locatie hiervoor is Hoog Catharijne in Utrecht en de toegang is volledig gratis. Tijdens een bezoekje aan de experience maken bezoekers een reis door de veertigjarige geschiedenis van Mario. Als bezoeker kun je meerdere Super Mario-spellen spelen, zoals Super Mario Galaxy en Super Mario Galaxy 2 op de Nintendo Switch en de Nintendo Switch 2. Tevens zijn er een aantal toernooien, waaronder een speedrun gebaseerd op de originele Super Mario Bros. Fans kunnen tevens de meet-and-greets met Mario bezoeken en diverse giveaways winnen.

De experience in Utrecht is onderdeel van een wereldwijde reeks aan jubileumvieringen rond de veertigste verjaardag van Super Mario. De franchise begon in 1985 met de release van Super Mario Bros. in Japan en groeide uit tot een van de bekendste game-series ter wereld.

De Super Mario Experience is te bezoeken op de reguliere openingstijden van het winkelcentrum Hoog Catharijne.