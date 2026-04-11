De reden dat de game nu gratis beschikbaar is, heeft ermee te maken dat Graveyard Keeper 2 is aangekondigd. Hij is echter nog niet uit en gezien de prijs-/kwaliteitsverhouding bijzonder optimaal is, is het eerste deel prima te spelen.

Graveyard Keeper is de afgelopen jaren regelmatig veel gezien in Steam, omdat de game niet al te duur is en omdat veel mensen er zeer positief over zijn die het hebben gespeeld. De game beschouwt zichzelf als de minst accurate middeleeuwse begraafplaats-simulator die er bestaat en je moet het hele thema dan ook met een korreltje zout nemen.

Graveyard Keeper 2 is op vrijdag 10 april aangekondigd met een trailer. Hij zal uitkomen op de Nintendo Switch, Xbox Series X|S, PlayStation 5 en op de PC.